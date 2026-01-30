Pracownia IBRiS zapytała Polaków wprost: Jak ocenia Pan/i działania prezydenta Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej? Wyniki wskazują na solidną przewagę zwolenników działań głowy państwa:

24,6 proc. respondentów ocenia aktywność prezydenta bardzo dobrze,

29,8 proc. ankietowanych wystawiło ocenę raczej dobrą,

Łącznie 54,4 proc. badanych popiera kierunek polskiej dyplomacji.

Kto krytykuje aktywność głowy państwa?

Mimo dominacji głosów pozytywnych, spora grupa Polaków pozostaje krytyczna wobec aktywności Nawrockiego za granicą. Negatywne zdanie o działaniach prezydenta ma 37,5 proc. uczestników badania. W tej grupie:

19,5 proc. badanych ocenia politykę zagraniczną zdecydowanie źle,

18 proc. respondentów uważa ją za raczej złą.

Niewielka część społeczeństwa, bo tylko 8,2 proc., nie potrafi jednoznacznie ocenić postawy prezydenta i wybrała odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Pół roku od zaprzysiężenia

Sondaż zbiega się z ważną datą w kalendarzu politycznym. Na początku lutego minie dokładnie sześć miesięcy od momentu, gdy Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Polski.

Instytut IBRiS przeprowadził wywiady w dniach 24–28 stycznia 2026 roku. Badanie objęło reprezentatywną grupę 1000 dorosłych Polaków przy użyciu metody telefonicznej (CATI).