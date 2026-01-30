Pracownia IBRiS zapytała Polaków wprost: Jak ocenia Pan/i działania prezydenta Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej? Wyniki wskazują na solidną przewagę zwolenników działań głowy państwa:

  • 24,6 proc. respondentów ocenia aktywność prezydenta bardzo dobrze,
  • 29,8 proc. ankietowanych wystawiło ocenę raczej dobrą,
  • Łącznie 54,4 proc. badanych popiera kierunek polskiej dyplomacji.

Kto krytykuje aktywność głowy państwa?

Mimo dominacji głosów pozytywnych, spora grupa Polaków pozostaje krytyczna wobec aktywności Nawrockiego za granicą. Negatywne zdanie o działaniach prezydenta ma 37,5 proc. uczestników badania. W tej grupie:

  • 19,5 proc. badanych ocenia politykę zagraniczną zdecydowanie źle,
  • 18 proc. respondentów uważa ją za raczej złą.

Niewielka część społeczeństwa, bo tylko 8,2 proc., nie potrafi jednoznacznie ocenić postawy prezydenta i wybrała odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Pół roku od zaprzysiężenia

Sondaż zbiega się z ważną datą w kalendarzu politycznym. Na początku lutego minie dokładnie sześć miesięcy od momentu, gdy Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Polski.

Instytut IBRiS przeprowadził wywiady w dniach 24–28 stycznia 2026 roku. Badanie objęło reprezentatywną grupę 1000 dorosłych Polaków przy użyciu metody telefonicznej (CATI).