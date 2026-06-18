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Stała obecność wojsk USA w Polsce? Szef MON informuje o stanowisku Waszyngtonu

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:49
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NATO Defense Ministers meet in Brussels
Zielone światło z USA? Amerykanie otwarci na ofertę Polski ws. stałej obecności wojsk/PAP/EPA
"Stany Zjednoczone są otwarte na stworzenie stałej bazy wojsk w Polsce" - zakomunikował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier dodał, że w kwestii bezpieczeństwa rząd "gra w jednej drużynie z prezydentem".

Szef MON wziął udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed zaplanowanym na 7 i 8 lipca szczytem Sojuszu w stolicy Turcji – Ankarze.

Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej, że rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem o współdziałaniu i kolektywnej obronie oraz o sprawach związanych z bezpieczeństwem Polski i współpracy z USA. Poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.

USA otwarte na stałą bazę wojskową w Polsce

Departament Wojny Stanów Zjednoczonych jest otwarty na ofertę Polski dotyczącą stałej obecności wojsk USA w naszym kraju - powiedział w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem w Brukseli.

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Zaznaczył jednak, że żadna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

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Źródło PAP
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszUSAMONPentagon
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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