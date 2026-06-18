Szef MON wziął udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed zaplanowanym na 7 i 8 lipca szczytem Sojuszu w stolicy Turcji – Ankarze.

Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej, że rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem o współdziałaniu i kolektywnej obronie oraz o sprawach związanych z bezpieczeństwem Polski i współpracy z USA. Poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.

USA otwarte na stałą bazę wojskową w Polsce

Departament Wojny Stanów Zjednoczonych jest otwarty na ofertę Polski dotyczącą stałej obecności wojsk USA w naszym kraju - powiedział w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem w Brukseli.

Zaznaczył jednak, że żadna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.