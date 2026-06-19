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Donald Tusk po szczycie UE: Polska nie będzie tego respektowała

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 17:33
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Donald Tusk
Donald Tusk/PAP/EPA
Premier Donald Tusk po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej w Brukseli przekazał stanowczy komunikat: Rosja nie wykazuje zainteresowania negocjacjami pokojowymi, a Polska musi być kluczowym uczestnikiem wszelkich ustaleń dotyczących przyszłości Ukrainy. Premier ostrzegł również przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami, zapewniając jednocześnie o przygotowaniu polskiego państwa na hybrydowe zagrożenia.

Premier Donald Tusk, podsumowując rozmowy w Brukseli, nie pozostawia złudzeń co do obecnej postawy Kremla. Szef rządu ocenia, że nic nie wskazuje na zainteresowanie Rosji realnymi negocjacjami w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Sytuacja na froncie dyplomatycznym pozostaje zatem impasem, a Moskwa nie wysyła żadnych sygnałów świadczących o chęci pokojowego rozwiązania konfliktu.

Tusk: Polska jest coraz lepiej przygotowana

Premier ostrzega jednak, że brak woli negocjacji nie oznacza spokoju. Rozmowy z europejskimi liderami potwierdzają obawy o możliwą eskalację działań Rosji wobec Polski. Tusk wskazuje na ryzyko wystąpienia poważnych prowokacji, w tym: działań hybrydowych, zmasowanych cyberataków, ataków dronowych, uderzeń w infrastrukturę krytyczną.

Jednocześnie szef rządu apeluje o spokój. Zapewnia, że polskie państwo stale wzmacnia swoje przygotowanie na tego typu scenariusze i posiada odpowiednie narzędzia do ochrony bezpieczeństwa obywateli.

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Polska nie pozwoli na decyzje bez swojego udziału

Kluczowym punktem wystąpienia premiera była deklaracja dotycząca przyszłych ustaleń w sprawie wojny Rosji z Ukrainą. Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie respektowała żadnych porozumień – dotyczących np. zawieszenia broni – jeśli wypracowano je z pominięciem naszego kraju.

Tusk odniósł się w ten sposób do formatów rozmów, w których uczestniczy tylko część państw członkowskich UE. Podkreślił, że żadna grupa państw nie posiada prawa do reprezentowania całej Wspólnoty w sprawach tak fundamentalnych.

Każde ustalenie dotyczące ewentualnego przerwania ognia i przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją siłą rzeczy będzie bezpośrednio dotyczyło też Polski – argumentował premier. Zaznaczył, że polski rząd będzie bronił swojego prawa do współdecydowania o kwestiach kluczowych dla naszego bezpieczeństwa narodowego.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskRosjawojna w Ukrainieszczyt UE
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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