Donald Tusk po szczycie UE: Polska nie będzie tego respektowała

Premier Donald Tusk, podsumowując rozmowy w Brukseli, nie pozostawia złudzeń co do obecnej postawy Kremla. Szef rządu ocenia, że nic nie wskazuje na zainteresowanie Rosji realnymi negocjacjami w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Sytuacja na froncie dyplomatycznym pozostaje zatem impasem, a Moskwa nie wysyła żadnych sygnałów świadczących o chęci pokojowego rozwiązania konfliktu.

Tusk: Polska jest coraz lepiej przygotowana

Premier ostrzega jednak, że brak woli negocjacji nie oznacza spokoju. Rozmowy z europejskimi liderami potwierdzają obawy o możliwą eskalację działań Rosji wobec Polski. Tusk wskazuje na ryzyko wystąpienia poważnych prowokacji, w tym: działań hybrydowych, zmasowanych cyberataków, ataków dronowych, uderzeń w infrastrukturę krytyczną.

Jednocześnie szef rządu apeluje o spokój. Zapewnia, że polskie państwo stale wzmacnia swoje przygotowanie na tego typu scenariusze i posiada odpowiednie narzędzia do ochrony bezpieczeństwa obywateli.

Polska nie pozwoli na decyzje bez swojego udziału

Kluczowym punktem wystąpienia premiera była deklaracja dotycząca przyszłych ustaleń w sprawie wojny Rosji z Ukrainą. Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie respektowała żadnych porozumień – dotyczących np. zawieszenia broni – jeśli wypracowano je z pominięciem naszego kraju.

Tusk odniósł się w ten sposób do formatów rozmów, w których uczestniczy tylko część państw członkowskich UE. Podkreślił, że żadna grupa państw nie posiada prawa do reprezentowania całej Wspólnoty w sprawach tak fundamentalnych.

Każde ustalenie dotyczące ewentualnego przerwania ognia i przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją siłą rzeczy będzie bezpośrednio dotyczyło też Polski – argumentował premier. Zaznaczył, że polski rząd będzie bronił swojego prawa do współdecydowania o kwestiach kluczowych dla naszego bezpieczeństwa narodowego.