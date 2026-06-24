Rafał Trzaskowski reaguje na słowa byłego ordynatora szpitala

Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających - napisał we wpisie Rafał Trzaskowski.

Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 23, 2026 Rozwiń

Mocne słowa medyka

Były ordynator Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski zarzucił w Kanale Zero, młodemu lekarzowi błędy w sztuce lekarskiej. W wyniku błędu lekarskiego doprowadzano do powikłań, które kończyły się letalnie - powiedział. W szpitalu miało też dochodzić do wykonywania tomografi osobom, które już nie żyły.