Rafał Trzaskowski reaguje na słowa byłego ordynatora szpitala
Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających - napisał we wpisie Rafał Trzaskowski.
Mocne słowa medyka
Były ordynator Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski zarzucił w Kanale Zero, młodemu lekarzowi błędy w sztuce lekarskiej. W wyniku błędu lekarskiego doprowadzano do powikłań, które kończyły się letalnie - powiedział. W szpitalu miało też dochodzić do wykonywania tomografi osobom, które już nie żyły.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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