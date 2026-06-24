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Trzaskowski reaguje na wstrząsające doniesienia ze Szpitala Południowego. "Wniosek do prokuratury"

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 00:49
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Rafał Trzaskowski
Trzaskowski reaguje na wstrząsające doniesienia ze Szpitala Południowego. "Wniosek do prokuratury"/Shutterstock
"Zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających" - przekazał w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski. To reakcja prezydenta Warszawy na słowa byłego ordynatora Szpitala Południowego.

Rafał Trzaskowski reaguje na słowa byłego ordynatora szpitala

Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających - napisał we wpisie Rafał Trzaskowski.

Nowe informacje ws. Szpitala Południowego. Trzaskowski: Do dna wyjaśniamy
Nowe informacje ws. Szpitala Południowego. Trzaskowski: Do dna wyjaśniamy

Mocne słowa medyka

Były ordynator Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski zarzucił w Kanale Zero, młodemu lekarzowi błędy w sztuce lekarskiej. W wyniku błędu lekarskiego doprowadzano do powikłań, które kończyły się letalnie - powiedział. W szpitalu miało też dochodzić do wykonywania tomografi osobom, które już nie żyły.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prokuraturaRafał Trzaskowskiszpital południowy
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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