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Nowe informacje ws. Szpitala Południowego. Trzaskowski: Do dna wyjaśniamy

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:49
[aktualizacja dzisiaj, 13:07]
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Rafa? Trzaskowski nt. Szpitala Po?udniowego
Nowe informacje ws. Szpitala Południowego. Trzaskowski: Do dna wyjaśniamy/East News
"W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków" - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski/

Nowe informacje ws. Szpitala Południowego

Konsekwentnie i do dna wyjaśniamy tę sprawę. Prowadzimy audyt, wyciągamy konsekwencje personalne, kierujemy sprawę do prokuratury i wzmacniamy system kontroli - ocenił Trzaskowski podczas konferencji prasowej.

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W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. Nie chodzi o piętnowanie, ale żeby nie było najmniejszych podejrzeń - mówił.

Nikt z mojej rodziny nie był nigdy na izbie przyjęć Szpitala Południowego - zadeklarował.

Zmiany w miejskich spółkach medycznych

Prezydent zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. Nastąpią one w czerwcu. Powiedział, że zostaną one wzmocnione.

Nie będzie w nich polityków – podkreślił.

W czwartek dotychczasowa rada nadzorcza Szpitala Południowego na wniosek prezydenta miasta odwołała dotychczasowy zarząd placówki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Rafał Trzaskowskiszpital południowy
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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