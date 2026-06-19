Nowe informacje ws. Szpitala Południowego. Trzaskowski: Do dna wyjaśniamy

Nowe informacje ws. Szpitala Południowego

Konsekwentnie i do dna wyjaśniamy tę sprawę. Prowadzimy audyt, wyciągamy konsekwencje personalne, kierujemy sprawę do prokuratury i wzmacniamy system kontroli - ocenił Trzaskowski podczas konferencji prasowej.

W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. Nie chodzi o piętnowanie, ale żeby nie było najmniejszych podejrzeń - mówił.

Nikt z mojej rodziny nie był nigdy na izbie przyjęć Szpitala Południowego - zadeklarował.

Zmiany w miejskich spółkach medycznych

Prezydent zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. Nastąpią one w czerwcu. Powiedział, że zostaną one wzmocnione.

Nie będzie w nich polityków – podkreślił.

W czwartek dotychczasowa rada nadzorcza Szpitala Południowego na wniosek prezydenta miasta odwołała dotychczasowy zarząd placówki.