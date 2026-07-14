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Koniec uników Grzegorza Brauna? Prokuratura wnioskuje do PE o zatrzymanie europosła

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
37 minut temu
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Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Roman Fritz, Włodzimierz Skalik
Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Roman Fritz, Włodzimierz Skalik/PAP
Prokurator Generalny wystąpił do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Decyzja jest wynikiem nieskutecznych prób ogłoszenia politykowi zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy.

Sprawa dotyczy wydarzeń z ubiegłego roku, podczas których Grzegorz Braun miał dopuścić się m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Choć Parlament Europejski uchylił immunitet europosła już w listopadzie 2025 roku, prokuratura do dziś nie mogła przeprowadzić niezbędnych czynności procesowych.

Prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów, jednak Grzegorz Braun unikał kontaktu ze śledczymi. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Generalnej, Anna Adamiak, polityk ignorował wezwania.

Braun pięciokrotnie zignorował wezwania

Grzegorz Braun aż pięciokrotnie nie stawił się na wezwania prokuratora. Co więcej, śledczy wskazują na utrudnianie czynności procesowych przez polityka i jego obrońcę. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że podczas prób przesłuchania, zarówno podejrzany, jak i jego adwokat opuszczali miejsce czynności bez zgody prokuratora lub samowolnie przerywali spotkania.

Grzegorz Braun bez immunitetu. Parlament Europejski podjął decyzję
Grzegorz Braun bez immunitetu. Parlament Europejski podjął decyzję

Reakcja Prokuratora Generalnego

W związku z taką postawą, Prokurator Generalny Waldemar Żurek zdecydował o podjęciu radykalnych kroków. Przekazał on przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Robercie Metsoli, oficjalny wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła.

Prokuratura podkreśla, że wniosek ten stanowi bezpośrednią reakcję na obstrukcję prowadzonego postępowania. Jeśli PE przychyli się do prośby polskich organów ścigania, śledczy będą mogli skutecznie doprowadzić Grzegorza Brauna na przesłuchanie i ogłosić mu zarzuty w charakterze podejrzanego.

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Źródło PAP
Tematy: Grzegorz BraunWaldemar Żurekparlament europejskiGizela Jagielska
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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