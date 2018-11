Współpraca środowisk antysystemowych, wolnościowych, rozpoczyna się dzisiaj. Rozpoczynamy to poprzez założenie koła "Wolność i Skuteczni" - oświadczył Kulesza w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie. Zapowiedział, że członkowie koła będą "walczyć o więcej wolności oraz o normalne państwo, w którym urzędnicy służą obywatelom, a nie kreują afery".

Kulesza wyraził też nadzieję, że założenie koła poselskiego, to początek jednoczenia "środowisk wolnościowych".

Poseł Piotr Liroy-Marzec dodał, że obecnie są prowadzone "rozmowy praktycznie z każdym klubem", ale - jak dodał - posłowie koła będą zapraszać do współpracy również przedstawicieli środowisk niemających obecnie swojej reprezentacji w Sejmie.

Dzisiejszy dzień pokazuje, że liderzy potrafią się porozumieć, że mają dojrzałość do współpracy i to jest przede wszystkim bardzo silny sygnał dla tych wszystkich na tzw. "dołach", dla działaczy, dla sympatyków, że to, na co tak długo czekali, czyli porozumienie, współpraca, w końcu się zaczyna - powiedział poseł Jacek Wilk.

Wilk od listopada 2017 r. jest członkiem partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego; wcześniej był członkiem Kongresu Nowej Prawicy, a w 2015 r. - kandydatem tej formacji na urząd prezydenta. W lipcu 2015 r. objął funkcję reprezentanta ruchu organizowanego przez Pawła Kukiza na województwo świętokrzyskie, a w październiku 2015 r. wystartował z listy Kukiz'15 do Sejmu. W lutym 2018 roku odszedł z klubu parlamentarnego Kukiz'15.

Jakub Kulesza wystąpił z klubu Kukiz'15 pod koniec października i przystąpił do partii Wolność.

Z kolei Piotr Liroy-Marzec został wykluczony z szeregów Kukiz'15 w czerwcu 2017 r. Jak wówczas wyjaśniono, ma to związek z doniesieniami dotyczącymi uwikłania najbliższego otoczenia posła w tzw. dziką reprywatyzację w Warszawie. Liroy jest prezesem stowarzyszenia "Skuteczni".

Zgodnie z regulaminem Sejmu, koło poselskie musi liczyć co najmniej 3 posłów.