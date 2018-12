- Zwrócę się zaraz do pana marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to, żeby Wysoka Izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu właśnie do tego, czy ma być kontynuowany program reform, zmian, który zaproponowaliśmy - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Jednocześnie też jest to ważne dlatego, że zbliża się jutro i pojutrze posiedzenie Rady Europejskiej, posiedzenie bardzo ważne i na tym posiedzeniu Rady Europejskiej ja muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, że rząd ma poparcie większości parlamentarnej - dodał premier.

Marszałek Sejmu uwzględnił ten wniosek w porządku obrad.

- Mija teraz trzy lata rządów PiS, Zjednoczonej Prawicy, rządów, które zdecydowanie zmieniły sposób patrzenia na politykę gospodarczą, politykę społeczną - mówił szef rządu.

- W nawiązaniu do tego mamy dzisiaj na pewno pewien zakręt, który chcemy w dyskusji, w pewnej debacie wyjaśnić, co dla społeczeństwa jest tą drogą, którą społeczeństwo wybiera - czy ta droga wspólnotowa - droga, gdzie jest odpowiedzialność za wszystkich, za całą naszą wspólnotę - czy droga, która wcześniej w różnych latach III RP była proponowana - dodał.