- Teraz mam siłę, mam teraz bardzo dużo siły. Nie wiem, jak długi ta siła będzie, czy ona pozostanie, czy przyjdą momenty trudne. Paweł był wszędzie i myślę, że to ważne żeby mówić o nim – mówiła Magdalena Adamowicz.

- Ja nie chcę milczeć o tym, chcę powiedzieć o tym, że ja nie czuję, nie mam w sercu nienawiści do tego człowieka, który zabił Pawła, ani nienawiści do jego rodziny. Mam ból w sercu, cierpienie, żal, ale wiem, że to zachowanie tego człowieka, który siedział w więzieniu, był indoktrynowany reżimową telewizją, że to co się dzieje, ten hejt, nienawiść, spowodowała że był owocem tej nienawiści - mówiła w programie "Fakty po faktach" wdowa po Pawle Adamowiczu.