We wtorek Kierwiński zapowiedział, że zwróci się do premiera Mateusza Morawieckiego o zawieszenie w obowiązkach koordynatorów służb specjalnych: ministra Mariusza Kamińskiego, jego zastępcę Macieja Wąsika, szefa CBA Ernesta Bejdę i szefa ABW Piotra Pogonowskiego.

- Zwrócimy się o zawieszenie pana Mariusza Kamińskiego, osoby, której syn pracował w spółce Srebrna, pana Macieja Wąsika zastępcy koordynatora, który z kolei przy innej wielkiej aferze, aferze reprywatyzacyjnej, często wymieniany jest w kontekście powiązań z Jakubem R. Zwrócimy się o zawieszenie pana Ernesta Bejdy, szefa CBA, prawnika kiedyś w spółce Srebra i wreszcie pana Piotra Pogonowskiego szefa ABW, także blisko związanego ze spółką Srebrna - oświadczył wówczas Kierwiński.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie posłowie PO-ko poinformowali, że czterech z nich: Marcin Kierwiński, Cezary Tomczyk, Robert Kropiwnicki i Krzysztof Brejza, otrzymali przedsądowe pisma od szefa ABW. Jest w nich mowa o zaprzestaniu naruszania jego dóbr osobistych. Pogonowski domaga się w pismach przeprosin.

Jak podkreślił Kierwiński, pismo od Pogonowskiego jest na papierze ABW, a sam Pogonowski podpisany jest pod nim jako szef ABW. - Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dochodzi swoich dóbr osobistych, wykorzystując do tego służbę państwową - mówił.

- Bardzo wyraźnie w tym zawiadomieniu, w tym wniosku, Pogonowski zwraca uwagę, że to jego dobra osobiste zostały naruszone. Nie przeszkadza mu to jednak używać podległej mu służby - powiedział Kierwiński.

- Kolejny nominat PiS uważa, że jego dobra osobiste są tożsame z dobrami osobistymi instytucji, którą kieruje - powiedział poseł PO-KO. - Nie może być zgody na to, żeby szef służby wykorzystywał swoje stanowisko, aby bronić swojego dobrego imienia. Jego obowiązkiem jest ścigać przestępców, a nie wykorzystywać tę służbę do walki z opozycją.

Jak ocenił, Pogonowski - wysyłając tego typu pisma - udowadnia, że powinien być jak najszybciej zdymisjonowany. - Nie zamierzamy przepraszać nikogo, gdyż nasze pytania dotyczące powiązań ważnych polityków, osób związanych z PiS, ze spółką Srebrna są rzeczą zupełnie naturalną - dodał.

Poseł PO-KO Cezary Tomczyk mówił z kolei, że ABW powinna zająć się wyjaśnianiem sprawy spółki Srebrna, a nie posłami opozycji. - Choćby nawet wszystkie służby państwa wysłały pozwy, zawiadomienia ws. opozycji, ws. wolnych mediów, to nie zamierzamy w tej sprawie odpuścić. Zamierzamy tę sprawę pokazywać państwu każdego dnia i wyjaśnimy ją do samego końca. Jeżeli służby państwowe dzisiaj nie są w stanie tej sprawy wyjaśnić, to muszą to zrobić wolne media i opozycja w Polsce - przekonywał.