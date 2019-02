Prezes PiS przyjechał do kamienicy przy Al. Róż. I choć przy wejściu do budynku widnieje tabliczka "Ministerstwo Sprawiedliwości", to - wbrew pozorom - nie jest to siedziba resortu ("W 2016 roku Ziobro zarządził tam generalny remont i od tego czasu budynek jest praktycznie wyłączony do osobistego użytku kierownictwa resortu"). Nieoficjalnie mówi się, że to "drugi gabinet" Zbigniewa Ziobry.

Spotkanie trwało godzinę. – Rozmowa dotyczyła ustaw, które mają być kierowane pod obrady Sejmu z uwagi na różnice zdań pojawiające się w naszym środowisku na ich temat – komentuje na Fakt.pl rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Nie precyzuje jednak, jakich konkretnie ustaw.

Więcej szczegółów ujawnia rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak. Zapewnia, że rozmowa dotyczyła "dwóch projektów ustaw": - Pierwszy dotyczy ścigania na drodze karnej nie tylko osób fizycznych, lecz także firm, gdy dochodzi do łamania prawa. Drugi – wprowadzenia "przepisów antylichwiarskich”.

– Ponadto tematem rozmowy były uzgodnienia kandydatów obu partii na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego – dodaje Kanthak.