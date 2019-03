W czwartek w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do polsko-niemieckiego okrągłego stołu. Ze strony polskiej wzięli w nim udział Szynkowski vel Sęk oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, a ze strony niemieckiej wiceminister spraw wewnętrznych Stephan Mayer i pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców Bernd Fabritius.

Szynkowski vel Sęk podkreślił podczas briefingu, że w ostatnich trzech latach nie było okazji do spotkania w formacie okrągłego stołu. Przypomniał, że do ostatniego spotkania w takim formacie doszło w 2015 r. i - jak stwierdził - nie przyniosło ono według Polonii oczekiwanych rezultatów.

- Podjęliśmy na dzisiejszym spotkaniu decyzję, że odbędzie się w drugiej połowie czerwca spotkanie okrągłego stołu z udziałem Polonii oraz oczywiście obydwu rządów i mniejszości niemieckiej w Polsce. Uzgodniliśmy też pierwszy wstępny zarys trzech filarów tematycznych - powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

Jak dodał, pierwszy filar to kwestia nauczania języka polskiego w Niemczech oraz języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce, drugi to kwestia realizacji remontu i oddania do użytku Domu Polskiego w Bochum. Trzeci filar to sprawy historyczne, szczególnie upamiętnienie Związku Polaków w Niemczech z czasów przedwojennych oraz upamiętnienie (z inicjatywy niemieckiej) polskich ofiar II wojny światowej w Niemczech w formie pomnika - poinformował.

Pozytywnie czwartkowe rozmowy ocenił Paweł Szefernaker. - Spotykamy się, rozmawiamy i te relacje (polsko-niemieckie) są bliskie, ale takie partnerskie, gdzie potrafimy powiedzieć, jakie są oczekiwania strony polskiej i strony Polonii w Niemczech w ramach traktatu polsko-niemieckiego - zaznaczył wiceszef MSWIA.

- Jestem przekonany, że my jako Polacy, jako rząd respektujemy zobowiązania, których się podjęliśmy w tym traktacie. Respektujemy, realizujemy te zobowiązania. Jeżeli na co dzień występują różnego rodzaju problemy we współpracy z mniejszościami narodowymi, staramy się za wszelką cenę te problemy przezwyciężać - dodał Szefernaker.

Wiceszef MSWiA poinformował, że w resorcie odbędą się spotkania tematyczne z mniejszościami dotyczące reformy oświaty w polskich szkołach. - Jesteśmy przekonani, że te rozmowy i ten powrót do tych relacji w ramach okrągłego stołu pozwolą na to, żeby móc wiele wątpliwości, które się dziś pojawiają wśród Polonii w Niemczech wyjaśnić, zrealizować i że będą efekty tych naszych dzisiejszych rozmów i tych rozmów czerwcowych - uważa wiceminister.

Szefernaker poinformował również, że rozmowy w ramach okrągłego stołu odbędą się w drugiej połowie czerwca w Niemczech.

Powołany w 2010 r. polsko-niemiecki okrągły stół zajmuje się wspieraniem obywateli niemieckich polskiego pochodzenia oraz Polaków w Niemczech, a także mniejszości niemieckiej w Polsce w zachowaniu i podtrzymywaniu ich tożsamości kulturowej. Powodem zainicjowania rozmów ws. okrągłego stołu było dokonanie przeglądu stanu realizacji postanowień Polsko- Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku. W rozmowach poza przedstawicielami administracji rządowej obu państw biorą również udział reprezentanci Polonii i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce. Pierwsze obrady polsko-niemieckiego okrągłego stołu odbyło się w 2011 r., a drugie - i jak dotąd ostatnie - miały miejsce w 2015 r.

Proces negocjacji w ramach Okrągłego Stołu został zapoczątkowany w 2010 r. przez ówczesnego sekretarza stanu w MSWiA, byłego wicepremiera i szefa MON, Tomasza Siemoniaka. Pod jego przewodnictwem polska strona rządowa negocjowała z partnerami po stronie niemieckiej – pod przewodnictwem ówczesnego sekretarza stanu w federalnym ministerstwie spraw wewnętrznych RFN, dr. Christopha Bergnera – założenia Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu, podpisanego dnia 12 czerwca 2011 r.

Wspólne oświadczenie podpisane 12 czerwca 2011 r., jest podstawą rozmów prowadzonych w ramach okrągłego stołu. W oświadczeniu zapisano zobowiązania rządu Republiki Federalnej Niemiec wobec obywateli niemieckich polskiego pochodzenia oraz zobowiązania rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec mniejszości niemieckiej. Dotyczą one zarówno kwestii upamiętnień i świadomości historycznej, jak i bieżącej sytuacji Polaków w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce oraz wspierania przez oba kraje ich tożsamości kulturowej, realizowanego głównie poprzez edukację i działalność kulturalną.