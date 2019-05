Mandat po Joachimie Brudzińskim powinna objąć Halina Szymańska - szefowa kancelarii prezydenta. Najprawdopodobniej jednak, jak dowiedziało się RMF.FM, nie zdecyduje się na to. Wtedy mandat może trafić do Rafała Muchy. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bo właśnie brat wiceszefa kancelarii prezydenta Pawła Muchy jest następny w kolejce - informuje radio.

Mandat po Ewie Kopacz przejmie Michał Mazowiecki. Tu również nazwisko nie jest przypadkowe - to syn pierwszego niekomunistycznego premiera.

W Wielkopolsce mandat Andżeliki Możdżanowskiej, która w trakcie kadencji przeszła z PSL do PiS - wróci do Ludowców i trafi do Piotra Walkowskiego, prezesa tamtejszej Izby Rolniczej.

Z Senatu odejdzie wicemarszałek Adam Bielan, ale jego mandat nie zostanie uzupełniony, bo to wymagałoby przeprowadzenia wyborów. A, co przypomina RMF.FM, uzupełniającego głosowania nie organizuje się pół roku przed zaplanowanymi wyborami parlamentarnymi.

Wśród 18 posłów na Sejm wybranych w niedzielę do PE jest 15 polityków PiS: wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska, minister pracy Elżbieta Rafalska, rzeczniczka PiS, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, minister w kancelarii premiera Beata Kempa, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, były szef MSZ Witold Waszczykowski, były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, była posłanka PSL, obecnie w PiS, wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca, Izabela Kloc i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Z list Koalicji Europejskiej w PE zasiądzie troje posłów Platformy Obywatelskiej: Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz i Andrzej Halicki.