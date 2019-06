Karczewski był pytany w TVP Info o stanowisko Adama Bodnara w sprawie zatrzymania podejrzanego o zabójstwo 10-letniej dziewczynki Jakuba A. Na stronie RPO opublikowano w środę komunikat Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur (KMPT), którego zadania wykonuje RPO, dotyczący okoliczności aresztowania Jakuba A. podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Według KMPT użyte przez policję środki wydają się nieproporcjonalne i miały charakter pokazowy. Jak zaznaczono w komunikacie, zastosowanie kajdanek zespolonych i chwytu obezwładniającego było niepotrzebne, ponieważ zatrzymany nie stawiał oporu. Stanowisko skrytykowali m.in. niektórzy politycy obozu rządzącego.

- To jest oburzające, co mówi pan rzecznik; pan rzecznik powinien dla świętego spokoju podać się wreszcie do dymisji – powiedział Karczewski. - Policja i prokuratura zadziałały, mamy podejrzanego, wszystko wskazuje, że to on, bo sam się przyznał - podkreślił Karczewski. Dodał, że wymiar sprawiedliwości zadziałał sprawnie. Tymczasem "rozmawiamy nie o tym, jak doszło do morderstwa, tylko analizujemy wypowiedź pana Bodnara, o nim rozmawiamy, nie rozmawiamy o bandytach" - zauważył marszałek Senatu.