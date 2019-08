"Odsyłam Panu otrzymane zaproszenie na uroczystości pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z okazji 75. rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych" - czytamy w liście Michaela Schudricha do szefa urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - informuje "Gazeta Wyborcza". Zdaniem naczelnego rabina Polski, "zorganizowanie tych uroczystości znieważa pamięć wszystkich obywateli Polski poległych w walce z Niemcami". "Zaproszenie mnie do wzięcia w nich udziału traktuję jako osobistą zniewagę. Szalom" - podsumowuje Schudrich.

Brygada Świętokrzyska NSZ powstała w 1944. Jej dowódcą ds. zadań specjalnych był kapitan Hubert "Tom" Jura, kolaborant gestapo, koordynujący współpracę tego oddziału z Niemcami. Brygada oskarżana jest m.in o zlikwidowanie 11 jeńców radzieckich - prowadziła bowiem początkowo głównie walkę z Armią Ludową, partyzantką radziecką i Batalionami Chłopskimi. Do tego od grudnia 1944 do 5 maja 1945 oddział szedł na Zachód bez walki z Niemcami. Brygada otrzymywała od hitlerowców wyżywienie i broń, a w sztabie znaleźli się oficerowie SS oraz podoficerowie regularnych wojsk. W ostatnich dniach 1945 oddział zaczął jednak walczyć z Niemcami (m.in 5 maja wyzwolono obóz koncentracyjny w Holiszowie), co dało jej status siły sojuszniczej i pozwoliło nawiązać kontakt z wojskami amerykańskimi.