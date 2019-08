Dużo więcej do myślenia dają odpowiedzi ankietowanych na pytanie, czy rezygnacja Kuchcińskiego zamyka sprawę. Tu bowiem prawie 61 proc. przebadanych osób uważa, że nie. Przeciwnego zdania jest tylko ok. 35 proc. Takie nastawienie społeczne do afery samolotowej może stanowić istotny argument dla opozycji, która dąży do tego, by mimo wymiany marszałka Sejmu o temacie wciąż było głośno.

