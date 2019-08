Morawiecki stwierdził, że reakcja na tę sprawę była właściwa. - Rozmawiałem z panem ministrem Ziobrą. 24 godziny i pan wiceminister Piebiak podał się do dymisji - powiedział w programie "Fakty po Faktach".

Dodał, że bardzo dobrze stało się, że reakcja Ziobry była tak szybka.

Pytany o to, czy minister Ziobro wiedział o tym procederze, odpowiedział, że "nie ma na to żadnych dowodów".

- Pan minister Ziobro powiedział, że wyłączy się z tej sprawy. Ziobro nie wiedział o tym co się tam działo. Powiedział mi o tym - stwierdził premier. Jego zdaniem jeśli wiceminister Piebiak organizował jakieś działania, wcale nie musiał o nich mówić ministrowi Ziobrze.

Zapewnił, że będzie przeprowadzone postępowanie, które doprowadzi do decyzji, czy jest potrzebne śledztwo w tej sprawie.

Premier pytany o niepublikowane listy poparcia do KRS, stwierdził, że "w sytuacjach, które są graniczne, odsyła się do Trybunału Konstytucyjnego". - Jak będzie wyrok w tej sprawie, będzie podjęta decyzja - mówił. Dodał, że zapytanie, czy nie ma kolizji w związku z ochroną danych osobowych, w tej sprawie zostało skierowane do TK. - Polegam na tym, co TK w tej sprawie postanowi - powiedział.

Dopytywany o to, kto będzie kandydatem PiS na premiera, odpowiedział, że obecnie PiS skupia się na tym, aby przede wszystkim wygrać wybory. A decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po ewentualnej wygranej.

- Myślę, że Jarosław Kaczyński byłby znakomitym i najlepszym premierem. Pan prezes Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem - odpowiedział dopytywany o to czy Jarosław Kaczyński, czy jednak on sprawdziłby się bardziej na tym stanowisku.

W programie poruszony został także temat zniesienia amerykańskich wiz dla Polaków. - Liczę na to, ale mam duże obawy, żeby za dużo ludzi nie chciało natychmiast tam wyjechać. Chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi było w Polsce - powiedział.