Tutaj ludzie się ze sobą dogadują, tutaj ludzie potrafią znaleźć to, co ich łączy, a nie co ich dzieli. Tutaj Polska wygląda tak, jak powinna wyglądać Polska naszych marzeń: wielokulturowa, różnorodna, tolerancyjna, otwarta, szanująca siebie nawzajem - mówił o Białymstoku i regionie na konferencji prasowej przewodniczący Wiosny i szef sztabu wyborczego Robert Biedroń.

Odnosząc się do idei dobrego sąsiedztwa podkreślał szacunek dla przyrody; zapowiedział powołanie Agencji Ochrony Przyrody. - Żeby już nikt nigdy nie podnosił ręki na przyrodę, żeby żaden rząd nie traktował przyrody jako kolejnego terytorium do aneksji, do grabieży - podkreślił Biedroń. Siedziba takiej instytucji miałaby znajdować się w Białymstoku.

Odnosząc się do idei dobrego sąsiedztwa Biedroń mówił o konieczności poprawy relacji ze wschodnimi sąsiadami Polski - Białorusią, Litwą i Rosją. - Z tymi wszystkimi, którzy mieszkają za miedzą, a wokół których dzisiaj tworzy się mur - dodał polityk. Zapowiadał przywrócenie małego ruchu granicznego z obwodem Kaliningradzkim Rosji oraz aktywne działania lewicy na rzecz uruchomienia takiego ruchu z Białorusią.

Lider Wiosny wraz z szefami SLD Włodzimierzem Czarzastym oraz Lewicy Razem Adrianem Zandbergiem bierze udział w trasie "Lewicobusa", który ma odwiedzić 41 okręgów wyborczych w całej Polsce.