W ramach tej akcji Koalicja Obywatelska wysłała w podróż po kraju specjalny bus i uruchomiła infolinię; celem akcji jest zachęcanie obywateli do wspierania kampanii opozycji. - Ruszamy dzisiaj busem, uruchamiamy infolinię i zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, żeby się do nas zgłaszać, żeby wspólnie działali w kampanii - mówił w poniedziałek Krzysztof Brejza (PO-KO).

Do akcji Koalicji odnieśli się politycy lewicy. "To niedopuszczalne przejęcie obywatelskiego hasztaga przez jeden komitet wyborczy. Zawłaszczenie wspaniałej ponadpartyjnej akcji i wykorzystanie osób, które przecież nie popierają tylko KO, do generowania zasięgu jednemu tylko komitetowi. Na pewno #SilniRazem zareagują stanowczo" - napisała na Twitterze Żukowska.

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty w wymianie zdań na Twitterze napisał, że nie atakuje akcji, ale przestał wierzyć, że to wspólna inicjatywa opozycji. "Nie atakuję. Ale przestałem wierzyć (a wierzyłem przez chwilę) że Silni Razem, to obiektywna platforma opozycji. A okazało się że to tylko Platforma. A szkoda" - napisał Czarzasty.

Z kolei szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński napisał: "No i wszystko jasne, #SilniRazem, charakteryzujący się wyjątkową agresją i grubiaństwem, oficjalnym hasztagiem Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj pytałem czy Pani @M_K_Blonska to popiera, dzisiaj szef sztabu PO @KrzysztofBrejza postawił kropkę nad i. Serwery w Inowrocławiu się grzeją?".

Pod hasztagiem #SilniRazem publikowane są tweety krytyczne pod adresem obecnej partii rządzącej i jej polityków, a przychylne opozycji. Po konferencji polityków PO-KO na koncie Silni Razem pojawił się wpis zachęcający inne partie opozycyjne do współpracy.

"Jako założyciele społecznej akcji #SilniRazem dziękujemy @KObywatelska za zainteresowanie naszym działaniem. Jednocześnie zapraszamy do współpracy @__Lewica, @nowePSL, inne ugrupowania opozycyjne. #SilniRazem ma łączyć całą opozycję w walce o wolną i demokratyczną Polskę" - napisano na profilu Silni Razem.

Autorzy tweetów opatrzonych hasztagiem #SilniRazem byli krytykowani m.in. za niekulturalne słownictwo. Na profilu Silni Razem pojawił się apel o kulturalne wypowiedzi. "Bardzo prosimy wszystkich posługujących się hasztagiem o kulturę wypowiedzi w dyskusjach na TT. Naszą ideą jest wsparcie demokratycznej opozycji. Potępiamy agresję i hejt. Nie chcemy nikomu zamykać ust. Prosimy jednak o rozważne wypowiedzi. #HejtStop" - napisano na profilu Silni Razem na Twitterze.

