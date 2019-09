Na konferencji prasowej w kieleckim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Ziobro podkreślał, że w jego opinii jest rzeczą "słuszną", by pieniądze wypracowane przez osoby skazane trafiały tam, gdzie mogą służyć ratowaniu zdrowia i życia osób. To jest, myślę, szlachetny cel - ocenił. Jak podkreślił, właśnie dlatego uznał, że formuła Funduszu Sprawiedliwości powinna być rozszerzona. Przypomniał przy tym, że najpierw wsparcie ponad 100 mln zł z tego funduszu trafiło do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Minister podkreślał, że to często OSP jako pierwsza pojawia się na miejscu wypadków, jednak później ich ofiary trafiają do szpitali, w których często brakuje nowoczesnego sprzętu zwiększającego szanse na przeżycie. Dostęp do nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, np. tomografu komputerowego, może mieć znaczenie dla podjęcia skutecznej terapii - wskazał. W związku z tym podjąłem decyzję o tym, aby do końca przyszłego roku (...) uruchomić program, by te środki, którymi dysponujemy, były w dużym stopniu zaangażowane w wyposażanie szpitali, zwłaszcza tych oddziałów związanych z bezpośrednim ratowaniem ludzkiego życia osób z wypadków drogowych czy osób, które w inny sposób stały się ofiarami przestępstwa - powiedział szef MS.

Jak poinformował, na nowy sprzęt ratujący życie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - w tym właśnie nowej generacji tomograf komputerowy - Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy 4 mln zł. Ziobro podkreślił, że nie jest to pierwsza inicjatywa tego rodzaju, ponieważ Fundusz Sprawiedliwości wcześniej dofinansował Klinikę Budzik zajmującą się osobami pogrążonymi w śpiączce. Ten program jeszcze bardziej otworzył nam oczy na potrzeby w tym obszarze - dodał minister.