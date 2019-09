Władysław Kosiniak-Kamysz komentował na antenie "Polsat News" list byłych prezydentów, którzy wzywali do pójścia na wybory, by zdecydować, czy Polska "będzie demokratycznym państwem prawa, czy też będzie nadal staczała się w kierunku autorytarnej dyktatury". Zgadzam się z tym, że Polska jest dzisiaj państwem autorytarnym, rządzonym przez autorytarną władzę - powiedział lider PSL.

Jakbyśmy przeczytali definicję rządów autorytarnych, to one się w istocie sprawdzają. Decyzje jednego człowieka, prezesa Kaczyńskiego i jego najbliższego otoczenia, są zatwierdzane przez parlament - dodał Kosiniak-Kamysz. Jego bowiem zdaniem, PiS to grupa rekonstrukcyjna sanacji, która nawiązuje do przedwojennych rządów.

Uważam, że rządy jednej partii źle służą Polsce. Zawsze lepsze jest porozumienie kilku ugrupowań, że ścierają się racje już na poziomie rządu. Dzisiaj tego ścierania się racji nie ma - powiedział też Kosiniak-Kamysz. Zauważył jednak, że nie będzie krytykować wyborców PiS. Ja ich nie chcę pokonać, ale chcę ich przekonać: do siebie, do swojego programu, do swoich poglądów - podsumował.