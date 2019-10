Kaczyński podczas rozmowy w Telewizji Trwam był pytany o środowiska LGBT, pod kątem obrony wartości polskiej szkoły. - Polska Plus oznacza obronę tych wartości - taką bardzo zdecydowaną obronę, natomiast Polska Minus oznacza, że ta rewolucja będzie rewolucją zwycięską - podkreślił prezes PiS.

Przez "rewolucję zwycięską" Polski Minus - jak wyjaśnił Kaczyński - rozumie wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. - Tak wczesną seksualizację dzieci trzeba określić jako celową demoralizację i to taką na zimno przeprowadzoną, po to, żeby już dziecko skoncentrować na sprawach, o których nie powinno w tym wieku myśleć - podkreślił Kaczyński.

Jak dodał, będzie to tworzenie człowieka, który myśli o swojej cielesności, a jest mało zainteresowany innymi kwestiami. Kaczyński określił takie osoby jako "człowieka łatwego do manipulowania". - Człowieka, który nie przeszkadza różnego rodzaju oligarchiom i pseudoelitom rządzić i załatwiać swoje interesy - podkreślił.

Walka, żeby powstrzymać tę tendencję jest naprawdę ważna dla naszej przyszłości, ale to jest coś większego - to jest przyszłość naszej cywilizacji - zaznaczył prezes PiS.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.