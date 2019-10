Schetyna jest politykiem, który udźwignął ciężar odpowiedzialności organizacyjno-politycznej w najtrudniejszym momencie - powiedział Ujazdowski pytany w radiu TOK FM czy Grzegorz Schetyna powinien przekazać komuś innemu przywództwo w partii.

Przypatruję się krytykom Grzegorza Schetyny, szczególnie w tym trudnym momencie tuż po wyborach. Żaden z nich nie podjąłby się takiego zadania, nie podjąłby się skutecznie zadania, którego podjął się Grzegorz Schetyna po 2015 r. - powiedział polityk.

Jak dodał, to nie jest czas, by publicznie zwalczać lidera formacji politycznej, tym bardziej, że główną kwestią, przed jaką stoi opozycja jest przygotowanie się do wyborów prezydenckich. Wszystko inne wymaga refleksji, namysłu, a nie otwartej wojny domowej, która będzie sprzyjać wyłącznie temu, kto w Polsce ma władze - dodał Ujazdowski.