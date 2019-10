"Polska przyjmuje dzisiejsze głosowanie Izby Gmin nie jako odrzucenie porozumienia o wyjściu (Wielkiej Brytanii z UE - PAP), ale jako opóźnienie jego zatwierdzenia. Będziemy popierać pozytywne podejście na poziomie UE do propozycji rządu Borisa Johnsona. Uniknięcie chaotycznego, bezumownego brexitu powinno być naszym priorytetem" - napisał w sobotę na twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Brytyjska Izba Gmin debatowała w sobotę nad uzgodnionym w czwartek przez rząd Borisa Johnsona porozumieniem w sprawie warunków wyjścia z Unii Europejskiej. Nie głosowano jednak tej umowy, bo Izba Gmin przyjęła poprawkę złożoną przez niezależnego posła Olivera Letwina, która odkłada poparcie parlamentarzystów dla porozumienia z UE do czasu przyjęcia stosownych ustaw i ich wejścia w życie.

Zgodnie z tzw. ustawą Benna, jeśli do soboty włącznie parlament nie poprze porozumienia z UE lub nie zgodzi się na brexit bez umowy, premier Boris Johnson musi zwrócić się do Brukseli o przesunięcie terminu brexitu do 31 stycznia 2020 roku.

Johnson zapowiedział jednak w sobotę, że nie będzie negocjował żadnego przesunięcia terminu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i zapewnił, że jego rząd złoży w przyszłym tygodniu odpowiednie projekty ustaw, które umożliwią doprowadzenie do brexitu 31 października.