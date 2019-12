Gośćmi TOK FM byli Krzysztof Materna i Artur Barciś. Według nich najważniejsze wydarzenie na świecie to coraz większa świadomość tego, że nadchodzi klimatyczna katastrofa.

- Greta Thunberg i ten ruch poruszyły cały świat. Również w Polsce. Szalenie ważne jest to, że młodzi ludzi mają coraz większą świadomość ekologiczną. Młodzi widzą, że politycy nie robią zupełnie nic, żeby spowolnić czy zabezpieczyć nas przed katastrofą klimatyczną. Bo powstrzymać jej się pewnie nie da. To bardzo ważne, że młodzież się ruszyła – mówił w TOK FM Artur Barciś.

Krzysztof Materna skomentował wypowiedź abp Jędraszewskiego, który ocenił zjawisko ekologizmu, jako bardzo niebezpieczne.

Ten arcybiskup jest słynny tylko z negatywnej strony. Niezwykła jest konfrontacja jego umysłu i postrzegania świata z naukami papieża Franciszka. To, co mówi abp Jędraszewski to zaprzeczenie chrześcijaństwa. To jest jakiś spadochroniarz, szpieg, który chce rozwalić Kościół. Abp Marek Jędraszewski jest jak zielony ludzik w hierarchii kościelnej. Pozwalanie sobie na głoszenie takich słów, to jest sytuacja nie do opisania – ocenił w TOK FM Materna.