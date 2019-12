Schetyna podkreślił, że Riad Haidar przez ponad 40 lat uratował tysiące maluchów. "Poseł Koalicji Obywatelskiej i jeden z najlepszych lekarzy w kraju od stycznia nie będzie kierował oddziałem neonatologicznym szpitala w Białej Podlaskiej. Decyzję podjął dyrektor szpitala, radny Zjednoczonej Prawicy" – napisał.

Zdaniem Haidara jest to decyzja polityczna. "To zaskakująca decyzja i zupełnie dla mnie niezrozumiała. Prawie 30 lat kierowałem tym oddziałem i nigdy nie było żadnych zarzutów do mojej pracy, wręcz przeciwnie. Oddział uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce i zapewnia leczenie na najwyższym światowym poziomie. Sytuacja o tyle smutna, że jest to wyłącznie decyzja polityczna i nie ma na uwadze dobra moich małych podopiecznych i ich rodziców" – podkreślił Haidar na swoim profilu na Facebooku.

Na stronie szpitala zamieszczono w poniedziałek oświadczenie rzecznika placówki Magdaleny Us. Podkreśliła w nim, że w opinii dyrekcji szpitala doktor Riad Haidar "jest bardzo dobrym specjalistą neonatologiem, który od lat dba o życie i zdrowie małych pacjentów bialskiej placówki".

Wyjaśniła, że jego umowa wygasa z końcem roku. "Podczas spotkania 18 grudnia br. dyrektor placówki zaproponował panu doktorowi dalszą współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na udzielanie świadczeń w ww. oddziale. Została mu przedstawiona jednostronnie podpisana umowa dalszej współpracy na dogodnych warunkach. Umowa nie przewidywała kierowania i zarządzania oddziałem. Pan doktor – nad czym ubolewamy – nie przyjął powyższej propozycji" – napisała.

Dodała, że dyrekcja szpitala "jest otwarta na dalszą współpracę z panem doktorem Haidarem". Jednocześnie poinformowała, że w najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko lekarza kierującego oddziałem. Do czasu wyłonienia nowego kierownika oddziału będzie powołany pełniący obowiązki ordynator.

Riad Haidar z pochodzenia jest Syryjczykiem. Od ponad 40 lat mieszka i pracuje w Polsce, a od 1989 r. ma polskie obywatelstwo. W październikowych wyborach uzyskał mandat do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej.