Pytany w niedzielę w Polsat News, kto będzie kandydatem Lewicy na prezydenta, Czarzasty powiedział, że we wtorek w południe zbierze się zarząd SLD.

- Zgłoszę kandydaturę pana Roberta Biedronia na kandydata na prezydenta Polski - poinformował lider SLD.

Dodał, że to zarząd SLD po dyskusji będzie ostatecznie rekomendował wybraną osobę jako kandydata na prezydenta podczas konwencji wszystkich trzech partii Lewicy - SLD, Lewicy Razem i Wiosny - która odbędzie się 19 stycznia.

Czarzasty zaznaczył, że kandydatem Lewicy na prezydenta będzie ta osoba, którą konwencja zatwierdzi.

Tymczasem Joanna Scheuring-Wielgus przekonywała na antenie Radia ZET, że Lewica ma już wybranego kandydata w wyborach prezydenckich, ale zostanie on przedstawiony publicznie dopiero 19 stycznia na konwencji. - Najpierw ustaliliśmy, że musimy umościć się w klubie poselskim. To przecież nie było takie proste, żeby to stworzyć, ale nam się to udało, cieszę się, że Razem też jest w klubie Lewicy. Drugą rzeczą, którą ustaliliśmy, to rozpoczęcie jednoczenia się Wiosny i SLD. Były dwie konwencje. I teraz kolejnym etapem były rozmowy nad kandydatem czy kandydatką i ta osoba już jest wybrana i 19 stycznia będzie ogłoszona - mówiła Scheuring-Wielgus.

Pytana, czy kandydat będzie miał jej poparcie i czy powinien to być Robert Biedroń, odparła, że "jeżeli pyta mnie pani osobiście, że to powinien być Robert Biedroń". W odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w kampanii odegra Krzysztof Śmiszek, ujawniła, że "będzie pracował w sztabie kandydata lub kandydatki".

Posłanka Lewicy jest przekonana, że do drugiej tury wyborów wejdzie kandydat opozycji, który powalczy o prezydenturę z Andrzejem Dudą. - Jestem przekonana, że kiedy będzie ta II tura i będzie prezydent Andrzej Duda i ktoś z opozycji, to wszyscy zagłosują na tego kandydata z opozycji. Wszystkich nas łączy działanie w imię praworządności, a wiemy, że prezydent Andrzej Duda wielokrotnie pokazał nam, że Konstytucję w zasadzie ma tam, gdzie nie powinien mieć i jej nie przestrzega - zadeklarowała Scheuring-Wielgus.

- Uważam, że z prezydentem Andrzejem Dudą da się wygrać. On jest naprawdę kiepskim prezydentem. Ma paradoksalnie niskie notowania, mając ten cały aparat władzy, wsparcie partyjne. Naprawdę nie ma wielkiego wsparcia i da się z nim wygrać - dodała.