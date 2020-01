Robert Biedroń ma realną szansę, by przy dobrej kampanii powalczyć o wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich - ocenił we wtorek lider Lewicy Razem Adrian Zandberg. Jego zdaniem Biedroń będzie jedynym kandydatem reprezentującym postępowe poglądy.

Zarząd SLD zdecydował we wtorek o rekomendacji lidera Wiosny na kandydata w wyborach prezydenckich. W poniedziałek Rada Krajowa Lewicy Razem także udzieliła poparcia Biedroniowi jako wspólnemu kandydatowi koalicji lewicowej w wyborach prezydenckich. Rada Krajowa Wiosny zbierze się w tej sprawie 11 stycznia. - Robert Biedroń ma realną szansę, by przy dobrej kampanii powalczyć o wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich - powiedział w TVN24 Zandberg. Razem poparło Biedronia jako wspólnego kandydata Lewicy na prezydenta Zobacz również Szef Lewicy Razem zapytany o to, jakie atuty ma Biedroń, żeby pokonać obecnego prezydenta Andrzeja Dudę, powiedział, że lider Wiosny "będzie jedynym kandydatem, który reprezentuje poglądy postępowe, na lewo od centrum". - Jeśli spojrzymy na pakiet poglądów innych kandydatek i kandydatów to mamy konserwatystki i konserwatystów, ludzi, którzy są tradycjonalistami, albo jak Szymon Hołownia - są blisko związani z Kościołem katolickim - dodał Zandberg. Według niego Biedroń jako przyszły prezydent będzie "upominać się o świeckość państwa i prawa kobiet, czyli prawo do przerywania ciąży, równość małżeńską". - Jego historia jest wielowymiarowa. To jest historia chłopaka z małej miejscowości, który miał w życiu pod górkę i się nie poddał. Potrafi walczyć i to pokaże w kampanii prezydenckiej - powiedział Zandberg. - Ważne jest to, żebyśmy w najbliższych miesiącach pokazywali alternatywę wobec Prawa i Sprawiedliwości - podsumował.