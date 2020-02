Szymon Hołownia w środę zaprezentował film inaugurujący jego kampanię prezydencką. W spocie m.in. padają słowa: "Będziemy walczyć o każde drzewo. Nie tylko o jedno". W tym czasie na ekranie pokazana jest brzoza, a następnie przelatujący papierowy samolocik.

Spot pana Hołowni jest bardzo niezręczny (…), takie naigrywanie się ze śmierci ludzi nie jest fajne – ocenił Czarzasty w czwartek w Polskim Radiu 24. Podkreślił, że Hołownia "powinien przeprosić".

Czarzasty określił film, jako "nowy hit sieci". Ocenił go, jako "absolutnie niezręczny". Bez względu, jakie kto ma podejście, czy to była tragedia, czy to był wypadek, czy to było coś innego, ja uważam, że wypadek nieszczęśliwy (…), to jest jakaś wrażliwość, to znaczy pokazywanie brzozy i papierowego samolociku, to są rzeczy niezręczne - powiedział.

Fragment spotu Hołowni, w którym widać brzozę i papierowy samolocik spotkał się z krytyką wielu polityków. Hołownia odpowiedział na krytykę na Twitterze. "Nie przyszłoby mi do głowy, by sprawdzać gatunki drzew w moim spocie. Niektórym przyszło. To nie ja kpię z katastrofy smoleńskiej, która była dla mnie wielkim osobistym wstrząsem. To oni z niej kpią. Zawsze będę miał w sercu pamięć ofiar, wśród których było wielu moich znajomych" - napisał Hołownia.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu z delegacją udającą się na uroczystości katyńskie w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Spychalski: Mam nadzieję, że Hołownia skończy politycznie jak Palikot

W czwartek do spotu Hołowni odniósł się także rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

To jest takie nawiązanie do Janusza Palikota, do jego środowiska politycznego, do Ruchu Palikota w tym najgorszym wydaniu. Ten spot jest właśnie taką kopią tego, co robił Janusz Palikot kilka lat temu. Janusza Palikota już nie ma w świecie politycznym i mam nadzieję, że pan Szymon Hołownia dokładnie tak samo skończy jak pan Janusz Palikot - powiedział Spychalski w TVP Info.

Według niego wszystko wskazuje na to, że spot Hołowni jest efektem zimnej kalkulacji, bowiem takiego spotu nie robi się w 5, czy 10 minut. To jest przygotowane, to jest zimna kalkulacja tego środowiska politycznego, zaplecza politycznego pana Szymona Hołowni - uważa Spychalski.

Ocenił także, że to próba odwołania się do elektoratu, który katastrofę smoleńską obśmiewał i po 10 kwietnia stał niedaleko Pałacu Prezydenckiego "z piwem w ręku". To jest ten elektorat - dodał.