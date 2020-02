Szef sztabu kandydata Lewicy przekazał PAP, że w sobotę o godz. 12.30 na placu przy metrze Centrum w Warszawie Robert Biedroń, szef SLD, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i członkini zarządu Lewicy Razem Marcelina Zawisza, a także posłanki i posłowie będą zbierać podpisy potrzebne do rejestracji komitetu wyborczego. Na początku tygodnia rejestrujemy komitet, a później zbieramy 100 tys. podpisów poparcia dla Roberta Biedronia - powiedział Trela. Od pierwszego dnia Robert jest wśród warszawiaków, warszawianek i będzie przekonywał do głosowania na siebie, ale też do symbolicznego podpisu - mówił PAP Trela. Dodał, że tysiąc podpisów Lewica zbierze w weekend. To jest też element kampanii. Nam chodzi o to, żeby nawet najdrobniejszy element wykorzystywać, aby Robert mógł rozmawiać o swoim programie z wyborcami - podkreślił.

Reklama

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Druga tura wyborów - jeśli będzie konieczna - odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 24 maja. W celu zgłoszenia kandydata na prezydenta, konieczne jest utworzenie komitetu wyborczego. Może go utworzyć co najmniej 15 obywateli mających czynne prawo wyborcze. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. O powstaniu komitetu zawiadomić można PKW najpóźniej w 55. dniu przed wyborami - czyli w przypadku terminu wyborów 10 maja - należy to zrobić do 16 marca. PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego, czyli na tzw. rejestrację komitetu; dopiero po tym komitet może prowadzić agitację.

Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej jest zgłoszenie kandydata na prezydenta. Dokonuje go osobiście pełnomocnik wyborczy najpóźniej do północy w 45. dniu przed dniem wyborów. Termin ten przypada 26 marca. Zgłoszenie kandydata - oprócz danych osobowych i wskazania jego przynależności partyjnej - musi też zawierać także wykaz 100 tys. obywateli popierających zgłoszenie. PKW rejestruje kandydata na prezydenta, jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego.

Najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów Państwowa Komisja Wyborcza - czyli najpóźniej 20 kwietnia - PKW musi wydać obwieszczenie z listą kandydatów.