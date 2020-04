Lider PiS w Programie Pierwszym Polskiego Radia był pytany o projekt ustawy dotyczący głosowania korespondencyjnego w majowych wyborach prezydenckich, którym w piątek miałby zająć się Sejm oraz o sprzeciw m.in. opozycji jaki wywołała ta propozycja.

Kaczyński mówił, że "zupełnie nie może tego zrozumieć". Ludzie, którzy do niedawna, a właściwie do dziś dnia nieustannie powołują się na konstytucję, noszą napisy +konstytucja+, często posługują się konstytucją jako taką książeczką, którą się pokazuje innym, jednocześnie tej konstytucji całkowicie nie szanują. Zgodnie z konstytucją wybory powinny się w tej chwili odbyć, chyba że zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny - podkreślił szef PiS.

Zaznaczył, że aby taki stan wprowadzić, to zgodnie z konstytucją muszą być spełnione pewne warunki. Te warunki w tym momencie nie są spełniane, w związku z tym konstytucyjnie rzecz biorąc nie ma możliwości odłożenia wyborów prezydenckich w ogóle, a już w szczególności na rok - podkreślił Kaczyński.

To są wybory całkowicie bezpieczne dla tych, którzy w nich uczestniczą, jak i dla tych, którzy je organizują – mówił prezes PiS.

Stwierdził, że z „mamy tych, którzy chcą przestrzegać prawa i tych, którzy traktują to instrumentalnie”. Chcą to wszystko podporządkować swoim partykularnym interesom. Sytuacja jest zero jedynkowa. Mam nadzieję, że dziś Sejm nam to umożliwi – stwierdził Kaczyński.

Pytany o kandydatów opozycji, powiedział, że ma szacunek dla wszystkich. Zaznaczył jednak, że ci, którzy są „nie wydają się szczególnie udani z punktu widzenia opozycji”.

Opozycja ocenia swoje szanse jako niewielkie, dlatego chce odłożyć wybory. Za rok będzie inaczej – stwierdził prezes PiS.

Kaczyński zwrócił uwagę, że w Polsce i w świecie zaczyna się ciężki kryzys ekonomiczny, jak do tej pory nie występował.

Za rok będziemy w fazie bolesnej walki z tym kryzysem. To będzie wzgląd brany pod uwagę przez opozycję. Ludzie wtedy mają pretensje do władzy – mówił.

Stwierdził, że w sytuacjach zagrożenia ludzie konsolidują się wokół władzy, ale wtedy, gdy władza spełnia ich oczekiwania.

W Polsce władza walczy z tym zagrożeniem, więc można powiedzieć, że to jest dobra władza – powiedział. Jego zdaniem prezydent Andrzej Duda w tej trudnej sytuacji się „po prostu sprawdza”.

To jest źródło poparcia dla niego (w sondażach dotyczących wyborów prezydenckich – przyp. red.) – mówił. Dodał, że również półtora miesiąca temu, przed wybuchem epidemii, było ono wysokie a obecny prezydent zawsze miał dużą przewagę.

Jestem przyzwyczajony do różnych zarzutów. Od 30 lat nie robią na mnie żadnego wrażenia, są absurdalne – mówił pytany o to, że z pewnością pojawią się stwierdzenia, że ma „krew na rękach”.