- Przecierałem dziś uszy słuchając Małgorzaty Kidawy-Błońskiej mówiącej o mieszanych wyborach, bo jeszcze nie tak dawno twierdzono, że skoro można iść do sklepu, to można i do urny - powiedział w Polsat News Tadeusz Cymański ze Zjednoczonej Prawicy.

- Oprócz nieszczęścia w formie epidemii, mamy nieszczęście w postaci wielkiego konfliktu. To już nawet nie jest podział - ocenił w Polsat News Cymański.