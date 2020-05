Prof. Bralczyk został poproszony przez wp.pl o interpretację tekstu, który prezydent "zarapował" w ramach akcji #hot16challenge2.

Prof. Bralczyk przyznaje, że tekst, który wypowiada prezydent, jest bardzo poetycki. Zwłaszcza 13 razy powtórzony wers "Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły”.

Jeżeli metafora jest jasna i wiadomo, że chodzi o ratowników, to wydaje mi się, że te skojarzenia mogą przemawiać do odbiorcy. Słowa "mgła", "cień", "ostry" są kojarzone z czymś stosunkowo negatywnym, zagrażającym. Nie chcemy być we mgle, bo to oznacza niewiadomą. Nie chcemy być w cieniu, bo to kojarzy się ze zmrokiem, a ten ze śmiercią, z bólem. Wszystkie te słowa – "ostry", "cień" i "mgła" – mają konotacje raczej negatywne i odwołują się do różnych doznań fizycznych – mówi profesor.

Dodaje, że "ostry cień mgły" to nie oksymoron, ale "pewnego rodzaju wrażenie synestetyczne". Zdaniem prof. Bralczyka odwołuje się do zmysłów.

Zwraca jednak uwagę, że mgła nie daje cienia, więc jest to zdanie trochę nielogiczne, bo "ostry" to odwołanie do zmysłu dotyku, a "cień" do zmysłu wzroku.

Poezja ma to do siebie, że te nielogiczności próbuje jakoś łączyć. Dając czasem efekt oksymoronu, a czasem pobudzając nasze wrażenie o świecie – stwierdza jednak. Zauważa, że zarówno zmierzch, jak i ostrość mogą kojarzyć się z koronawirusem.

Dosłowność sentymentalno-kiczowata psuje efekt oryginalnej metafory. To już trochę za dużo. Tak jak wysoko oceniam te "ostre cienie mgły", to cała reszta psuje efekt. Proszę mi dalej nie cytować, bo popsuje mi pani efekt! – śmieje się w rozmowie z dziennikarką.

Pytany, czy głowie państwa wypada brać udział w takim wyzwaniu, odpowiada, że nie widzi w tym nic złego, choć na miejscu prezydenta zastanowiłby się, czy podejmować takie wzywanie. Jego zdaniem korespondencja z internautkami oraz korzystanie z TikToka "to wszystko stanowi przestrzeń pewnego ryzyka".

Gdyby nie to, przyjąłbym to z uznaniem - mówi prof. Bralczyk.

Dodaje, że "woli prezydenta rapującego, niż opowiadającego różne inne rzeczy, z którymi trudno mi się zgodzić".

A zwłaszcza prezydenta patetycznego, którego nieszczególnie trawię. Patos, jak wiemy, jest częścią manipulacji publicznej – stwierdza.

Prezydenta do akcji #hot16challenge2 nominował raper Zeus. Andrzej Duda miał 72 godziny na odpowiedź i zmieścił się w terminie. Nagranie z rapującym prezydentem odtworzono już ponad 3,3 mln razy. Prezydent nominował także kolejne osoby do wzięcia udziału w akcji: Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus, Golec uOrkiestrę i premiera Mateusza Morawieckiego.