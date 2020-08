Andrzej Duda złożył wcześniej przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i formalnie rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką.

"Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu" - nasi wielcy przodkowie zapisali te niezwykle ważne słowa w Konstytucji 3 maja. Jakże aktualne okazały się one w ciągu ostatnich dni, tygodni i dzisiaj. Władza pochodzi z woli narodu i naród wyraził swoją wolę w wyborach. To Polacy mają prawo zdecydować, kto ma być ich prezydentem, głową państwa i zdecydowali - oświadczył prezydent.

Prezydent, występując przed Zgromadzeniem Narodowym, przypomniał, że w wyborach prezydenckich wzięło udział ponad 20 milionów wyborców. To wielkie zwycięstwo polskiej demokracji - frekwencja, która osiągnęła prawie 70 proc. - podkreślił Duda.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że na niego głos oddało blisko 10,5 miliona ludzi. To przede wszystkim wielkie zobowiązanie, które przyjmuję z ogromną pokorą, ale to także wielki zaszczyt i siła, bo to najwięcej głosów oddanych w wyborach od prawie 30 lat. Moi rodacy pozytywnie ocenili pięć lat mojej prezydentury i udzielili mi silnego, demokratycznego mandatu na kolejną kadencję - powiedział prezydent.

Chciałbym jeszcze raz z całego serca podziękować wszystkim Polkom i Polakom, którzy wzięli udział w wyborach, wszystkim - i tym, którzy oddali swój głos na mnie i tym, którzy zagłosowali na moich kontrkandydatów. Dziękuję państwu z całego serca za ten piękny akt wyborczy - dodał Duda.

Duda w wygłaszanym po złożeniu przysięgi prezydenckiej orędziu mówił, że ostatnie wybory z uwagi na pandemię, zmiany wśród kandydatów, przesunięcie terminu, były trudne. Ale najważniejsze, że udało się je przeprowadzić w sposób demokratyczny, sprawiedliwy i bardzo sprawny; że Polacy mogli skorzystać ze swojego prawa do głosowania - powiedział.

Prezydent podziękował także wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie procesu wyborczego. To dzięki państwa ciężkiej pracy te wybory odbyły się według najlepszych światowych standardów. Drodzy państwo, jeszcze raz z całego serca dziękuję, przede wszystkim Państwowej Komisji Wyborczej - podkreślił prezydent.

Dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek. Obywatele wiedzą, że od ich głosów zależą najważniejsze sprawy państwa, przyszłość Polski. Miliony Polaków, którzy wcześniej w to nie wierzyli i nie głosowali, teraz zagłosowało w całym kraju - w dużych, w średnich i małych miastach, a także i na wsi. To jest wielka rzecz. To jest ogromny sukces nas wszystkich - oświadczył Andrzej Duda.

Jak dodał, zaprosił wszystkich kontrkandydatów w wyborach na czwartkową uroczystość po to, aby im z tego miejsca powiedzieć: Ten szeroki udział Polaków w wyborach to także efekt waszej pracy, państwa pracy, waszego zaangażowania. Dziękuję również i za to z całego serca.

Mam nadzieję, że udział Polaków w wyborach będzie jeszcze większy. To jest zadanie dla nas wszystkich, abyśmy za pięć lat maili frekwencję 70 proc. albo jeszcze wyższą. To jest wielkie zadanie na przyszłość - zaznaczył.

Prezydent Duda zapewnił, że chce być prezydentem polskich spraw. Spraw ważnych dla wszystkich Polaków. Tak dla moich wyborców jak i dla tych, którzy poparli innych kandydatów - dodał.

Zachęcił też do współpracy. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były przez ostatnie pięć lat otwarte i będą otwarte dla różnych środowisk, dla przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych - dodał.