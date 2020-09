- Z tego co wiem, Jarosław Gowin zdecydował, że do rządu wróci. Natomiast które konkretnie ministerstwo obejmie i jak to konkretnie ministerstwo będzie wyglądało po tej rekonstrukcji, po spodziewanym ograniczeniu liczby ministerstw, to wszystko się rozstrzygnie - powiedział Bortniczuk w poniedziałek w TVN24.

- Jeżeli nasze zespoły koalicyjne, a przede wszystkim prezesi partii koalicyjnych, zakończą te negocjację, będą o tym państwa na czele z premierem Mateuszem Morawieckim informować - dodał polityk.