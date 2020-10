"To skandaliczna wypowiedź" - ocenił w "Graffiti" lider PO Borys Budka pytany o słowa wicepremiera Jacka Sasina o medykach. "To człowiek, który zmarnował 70 mln zł, bo uparł się, by udowodnić prezesowi, że przeprowadzi wybory kopertowe" - dodał.

We wtorek wicepremier Jacek Sasin przyznał, że podczas walki z epidemią koronawirusa "występują problemy". Według niego, jednym z nich jest "zaangażowanie części personelu medycznego i lekarzy". Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego - mówił.