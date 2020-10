"Mamy jedną godność, by mówić to, co się myśli, trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów. Bardzo dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę” - napisał na Twitterze Dr Paweł Grzesiowski.

Pediatra, immunolog poinformował w mediach społecznościowych, że nie pracuje już dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. CMKP, które podlega Ministerstwu Zdrowia nie przedłużyło mu umowy "Mamy jedną godność, by mówić to co się myśli trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów. Bardzo dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę" - napisał Dr Grzesiowski na Twitterze. Ekspert krytykował poczynania rządzących ws. walki z koronawirusem