Prezydent Duda zaapelował do osób, które pokonały COVID-19, o oddawanie osocza. Zapowiedział, że sam zrobi to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych. 102 lata temu spełniło się wielkie pragnienie pokoleń Polaków - państwo polskie wróciło na mapę świata. Polska odzyskała niepodległość! Urzeczywistniło się marzenie, za które wielu naszych rodaków zapłaciło najwyższą cenę – cenę własnego życia. Pamiętajmy o nich w tym wyjątkowym dniu - oświadczył prezydent w orędziu. Jak zaznaczył, tegoroczne obchody przypadają w wyjątkowo trudnym czasie. Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, która całkowicie zmieniła nasze codzienne życie. Od kilku tygodni zmagamy się z jej drugą falą. Dowiadujemy się o tysiącach nowych zakażeń i zachorowań, a także o ofiarach śmiertelnych. Sytuacja jest bardzo poważna - stwierdził prezydent.

Reklama

Podkreślił, że jest to wielkie wyzwanie dla wszystkich obywateli, dla służby zdrowia i dla władz państwowych. Czas pandemii to czas podejmowania trudnych, często niepopularnych decyzji. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność. Wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, o przyszłość swoją i swoich najbliższych - mówił Andrzej Duda. Podkreślił, że w sytuacji nadzwyczajnej niezbędne są nadzwyczajne działania. Dla każdego z nas najważniejsze jest życie i zdrowie. Dlatego zadaniem państwa polskiego jest dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom! - oświadczył.

Podziękował wszystkim, którzy dzielnie znoszą ten trudny czas, przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych. Dzisiaj to wyraz patriotyzmu. To świadectwo co znaczy prawdziwie obywatelska, odpowiedzialna postawa. Dziękuję za to z całego serca! - powiedział prezydent. Podziękował także lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom i całemu personelowi polskiej służby zdrowia, jak również żołnierzom i policjantom, wszystkim funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych. Państwa profesjonalizm i poświęcenie zasługują na największy szacunek. Jesteście państwo naszymi bohaterami - mówił.

Prezydent zaznaczył, że doskonale rozumie niepokój o zdrowie najbliższych, jaki obecnie towarzyszy wielu Polakom w związku z pandemią koronawirusa, bo sam to w ostatnich tygodniach przeżywał. Szczęśliwie chorobę mam już za sobą, podobnie jak tysiące moich rodaków, których określa się teraz mianem ozdrowieńców. Chciałbym się do państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych - oświadczył prezydent. Jak zaznaczył, w ten sposób można wspólnie pomóc tym, którzy teraz przechodzą chorobę lub będą ją przechodzić w najbliższym czasie. Niech to będzie wyciągnięta w ramach naszej wspólnoty braterska dłoń - dodał.

Prezydent zaznaczył, że ostatnie dni przynoszą także i dobre informacje o tym, że w najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka przeciwko SARS-CoV-2. Zapewnienie jej dla naszych obywateli to w tej chwili jedno z najważniejszych zadań państwa polskiego - oświadczył Andrzej Duda. Jak stwierdził, polskie władze są gotowe do sprawnego zrealizowania tego zadania we współpracy z naszymi partnerami w ramach Unii Europejskiej. Dodał, że osobiście angażuję się w te działania. Rozmawiałem o tym podczas czerwcowej wizyty w Białym Domu, a także w trakcie wielu rozmów z politykami i naukowcami z całego świata - przypomniał Andrzej Duda.

Chciałbym, abyśmy w dniu Święta Niepodległości – tak innym niż dotychczasowe – szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my – obywatele Rzeczypospolitej. Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj - Polskę. I tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami - powiedział prezydent Duda.

Zaznaczył, że 102 lata temu, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, świat zmagał się z wielką epidemią grypy zwanej hiszpanką, która pochłonęła miliony ofiar. Młode państwo polskie musiało toczyć zacięte walki o swoje granice, a równocześnie zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wielkim wyzwaniom. Wiem, że zrobimy to dzisiaj także i my. Razem pokonamy obecne trudności, tak jak zrobiliśmy to wielokrotnie w naszej historii - powiedział prezydent. Niech żyje, wolna, niepodległa, suwerenna Polska, mocna naszą wspólnotą - zakończył swoje wystąpienie Andrzej Duda.