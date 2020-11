Giertych dołączył do nagrania obszerny opis, w którym kreśli tło całej sprawy.

Jeszcze przed publikacją Giertycha były rzecznik PiS Adam Hofman zaprzeczył informacjom "Gazety Wyborczej”, która napisała, że miał on złożyć propozycję korupcyjną Leszkowi Czarneckiemu.

W rozmowie z Onetem Hofman powiedział: Od kilku lat moja firma pracuje z dwoma bankami Leszka Czarneckiego, współpracowaliśmy też z jego fundacją i firmą syna. On nas zaprosił do współpracy. Takich rozmów dotyczących strategii postępowania było bardzo wiele. W tej konkretnej rozmawialiśmy o różnych propozycjach personalnych. To Leszek Czarnecki poprosił nas, abyśmy podpowiedzieli mu, kogo warto zatrudnić w jego bankach. Michał Krupiński był jedną z rozważanych opcji.