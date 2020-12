Schetyna został w środę w radiu RMF FM zapytany, czy po swojej deklaracji, że nie jest zwolennikiem aborcji na życzenie, czuje się wykluczony z PO odparł, że nie ma takiego wrażenia. - Mam takie poglądy i o nich mówię. PO jest własnością nas wszystkich - zaznaczył.

Ruch Trzaskowskiego w miejsce "totalnej opozycji"?

Jak dodał, projekt "totalnej opozycji" był przewidziany na cztery lata, by zintegrować opozycję, z kolei on sam zajmuje się przygotowanie PO, KO i opozycji do tego, aby wygrała wybory z PiS.

- Uważam, że to jest najważniejsze. Nie totalna opozycja, co była klimatem, programem opozycji przez ostatnie lata, przyniosła zwycięstwo do Senatu, przez współpracę i twardą opozycyjność. To dzisiaj trzeba powiedzieć - jeśli nie totalna opozycja, to co wtedy? - pytał.

Na wskazanie, że następstwem "totalnej opozycji" mógł być ruch Rafała Trzaskowskiego, zaznaczył, że ponad 10 mln głosów, które otrzymał Trzaskowski w II turze wyborów prezydenckich, pokazały wielkość przestrzeni politycznej tego projektu.

- Ale tego projektu dzisiaj nie ma. On nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował w kampanii wyborczej. Nie przekształcił się w konstrukcję polityczną, która jest obecna na politycznej scenie - ocenił. Schetyna zastrzegł jednak, że w czasie pandemii koronawirusa wszelkie polityczne aktywności i budowa ofensywnej inicjatywy nie są możliwe.

Schetyna zaszczepi się na koronawirusa?

Zapytany, czy zaszczepi się na koronawirusa, Schetyna zadeklarował, że tak. - Trzeba się szczepić. Trzeba też pokazać, że to bardzo skuteczny środek do walki z pandemią. Wiem, że w Polsce nie ma powszechnej akceptacji dla tego procesu, więc uważam, że każda deklaracja osoby publicznej jest ważna - ocenił poseł KO.