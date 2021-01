Myślę, że osoby zaszczepione poza kolejnością powinny poczuć odpowiedzialność. Pewnym odpracowaniem tego niesłusznie przyjętego przywileju byłaby praca w charakterze wolontariusza w przychodniach bądź w miejscach, w których można pomóc walczyć z Covidem – powiedział w poniedziałek minister Niedzielski.

Odniósł się w ten sposób do osób, m.in. aktorów i celebrytów, które zostały zaszczepione przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), choć nie były medykami ani nie należały do ich rodzin.

Zaszczepiony także poza kolejnością Leszek Miller, został zapytany w Polsat News, czy zgodnie z wezwaniem ministra zdrowia zostanie wolontariuszem. Były premier odparł, że nie potrzebuje ministra Niedzielskiego, który wyznaczy mu pokutę.

Miller pyta o Szumowskiego i Cieszyńskiego

Jeżeli tak, to chciałbym zapytać, jaką pokutę pan minister wyznaczy swoim kolegom - byłemu ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu i byłemu wiceministrowi zdrowia Januszowi Cieszyńskiemu, którzy w tym samym urzędzie zmarnotrawili co najmniej 70 mln zł, którzy mieli jakieś podejrzane konszachty - a to z instruktorem narciarstwa, a to z handlarzem bronią - mówił Miller.

Jak dodał, "pan Niedzielski objął urząd 26 sierpnia, a dopiero po dwóch miesiącach złożył wiosek do Prokuratury Generalnej o ściganie tych panów; do dzisiaj Skarb Państwa nie otrzymał żadnej złotówki".

Miller stwierdził też, że jeżeli Niedzielski odwołuje się do czyjegoś honoru, to własną zdolność honorową uzyska oczyszczając resort zdrowia.

O kwestię zakupu respiratorów Niedzielski był pytany w ubiegły wtorek na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. Zaznaczył wówczas, że zakup respiratorów jest kwestią postępowania prokuratorskiego; zapewnił też, że resort zdrowia wypełnia wszelkie obowiązki, dostarcza wymagane informacje i gwarantuje pełną współpracę z prokuraturą.