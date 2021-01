Zdaniem Waszczykowskiego Donalda Trumpa traktowano „w sposób nieuczciwy” a „ikoną nieuczciwości będą obrazki z wyłączania wizji i fonii, kiedy przemawiał”.

Joe Biden będzie nosił ze sobą bagaż nieuczciwych wyborów – ocenia europoseł PiS. Pytany w Radiu ZET o sądy, które odrzucały pozwy wyborcze, były szef MSZ odpowiada, że „sprawa została rozstrzygnięta co do fałszerstw, ale nie co do nieuczciwości a ta nieuczciwość nadal będzie brzmiała w świecie”.

Nieobecność Trumpa na zaprzysiężeniu Bidena? - Nie zamierzam tutaj bronić Donalda Trumpa, choć bronię całą jego kadencję, która z punktu widzenia polskich interesów była dla nas korzystna – komentuje Gość Radia ZET. Zdaniem Witolda Waszczykowskiego, odchodzący prezydent USA był dla Polski „bardzo korzystny” i bardzo nam pomógł.

Mam nadzieję, że relacje Polska-USA się nie pogorszą, że zostaną utrzymane. Joe Biden prezentuje główny nurt partii demokratycznej, łączą nas interesy. Współpracowaliśmy przez ostatnich 30 lat z każdą administracją amerykańską – mówi były szef polskiej dyplomacji. Podkreśla, że interesy, które łączą nas z Ameryką są wielomiliardowe i nie zawieraliśmy ich z mieszkańcem Białego Domu, ale z państwem amerykańskim i amerykańskimi korporacjami.

Na pewno będzie to twarda polityka wobec Rosji czy wobec Chin. Pewnie zmieni się polityka wobec Bliskiego Wchodu, ale wobec naszej części Europy nie powinna się zmienić – uważa Witold Waszczykowski.