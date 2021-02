CBA ma tyle wspólnego z antykorupcją, ile IPN z pamięcią i TVP z informacją - zaznaczył Tusk.

Reklama

Likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz TVP Info postuluje Koalicja Obywatelska.

W ostatnich dniach kontrowersje wokół Instytutu Pamięci Narodowej wywołało powołanie na p.o. dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu b. działacza ONR Tomasza Greniucha.

W poniedziałek prezes IPN Jarosław Szarek poinformował, że Greniuch złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Opozycja nie wychodzi z żadnym programem pozytywnym. Nie wróżę, na szczęście tym postulatom większego pozytywnego odzewu społecznego, ponieważ dzisiaj Polacy, którzy ciężko pracują, ciężko przechodzą tą pandemię, pomimo tego że przechodzimy to lepiej niż państwa Europy Zachodniej w sensie gospodarczym, to myślą jak odbudować normalność, jak zabezpieczyć bezpieczeństwo własnych rodzin, a nie to, czy zlikwidować, czy zbudować jakąś telewizję, czy likwidować służbę, która walczą w Polsce z korupcją. Nie sądzę, by Polaków porwał ten program - mówił niedawno w Polskim Radiu cytowany przez serwis niezależna.pl Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.