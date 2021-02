Zebranych zostało 7 tys. podpisów dla założenia komitetu inicjatywy ustawodawczej, by zlikwidować TVP Info - poinformował we wtorek szef PO Borys Budka. Według niego w TVP Info zamiast rzetelnej informacji mamy fabrykę hejtu i nienawiści i jest to biuletyn partyjny zamiast normalnej telewizji informacyjnej. Do sprawy odniosła się już rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Na początku lutego PO poinformowała o uruchomieniu akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie likwidacji TVP Info i likwidacji opłaty abonamentowej. Najpierw trzeba utworzyć komitet inicjatywy ustawodawczej; do czego potrzebnych jest minimum 1000 podpisów z poparciem.

"Biuletyn partyjny zamiast normalnej telewizji informacyjnej"

Udało nam się zebrać 7 tysięcy podpisów pod założeniem komitetu inicjatywy ustawodawczej by zlikwidować TVP Info - oświadczył Borys Budka na wtorkowej konferencji prasowej.

Według niego w TVP Info, "dzisiaj zamiast rzetelnej informacji mamy fabrykę hejtu, nienawiści, ale przede wszystkim biuletyn partyjny zamiast normalnej telewizji informacyjnej".

Telewizję publiczna należy zbudować od nowa, trzeba przywrócić standardy rzetelnego dziennikarstwa - powiedział szef PO.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, że jego ugrupowanie zaczyna akcję zbierania potrzebnych do złożenia obywatelskiego projektu 100 tys. podpisów w 3 miesiące.

To jest w pewnym sensie możliwość opowiedzenia się właśnie za prawdą. To jest demonstracja, na którą namawiamy naszych obywateli sprzeciwu wobec tej manipulacji, która nas zalewa z tak zwanej telewizji publicznej - podkreślił Trzaskowski.

Czerwińska: Politycy PO mają zapędy autorytarne

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska komentując wypowiedź Budki i tę inicjatywę określiła ją jako niepoważną.

To są ludzie nierozumiejący demokracji. Chcieliby odciąć społeczeństwo od informacji i kontrolować treści publikowane w mediach - mówiła.

Odnosząc się do pomysłu likwidacji TVP Info, Czerwińska stwierdziła: Trudno nazwać próbę likwidacji TVP Info inicjatywą obywatelską, skoro jej inicjatorem jest Platforma Obywatelska. Politycy Platformy mają zapędy autorytarne i nie potrafią pogodzić się z pluralizmem - dodała.