Szefowie powołują się na przykład sędziegoJak podkreślili, orzekał on w „niewygodnej” dla partii rządzącej sprawie, a jego wyrok się jej nie spodobał. Wtedy zaczęły się „represje”. – Teraz został on pozbawiony immunitetu przez nielegalnie działającą Izbę Dyscyplinarną, a prokurator chce postawić mu zarzuty karne, za które grozi do trzech lat więzienia – piszą szefowie grup politycznych. Tuleya był jednym z polskich sędziów, którzy zwrócili się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym o zgodność ustaw dokonujących zmian w wymiarze sprawiedliwości z prawem UE.