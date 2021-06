O możliwych scenariuszach politycznej przyszłości Donalda Tuska mówił w "Tak jest" w TVN24 Janusz Palikot. Były poseł i były lider Twojego Ruchu, który przez kilka lat działał także w strukturach Platformy Obywatelskiej.

Jego zdaniem "Tusk ma wiele powodów, żeby wrócić i ostatecznie rozegrać swoją partię z Kaczyńskim". - Tuskowi Kaczyński naruszył mir domowy, bo zaatakował dzieci, wzywał do prokuratury. On ma osobistą, taką samczą niechęć do Kaczyńskiego - ocenił. Zaznaczył przy tym, że "tu nie chodzi o płeć". - Tylko musi być taki mocny, silny osobnik, który walczy o swoją rodzinę. To musi być taki genotyp i taki genotyp Tusk ma - powiedział Palikot.

Zdaniem byłego polityka obecny szef Europejskiej Partii Ludowej wróci do polskiej polityki. - Ale warunek jest taki, że on będzie szefem Platformy ponownie - zaznaczył.

Ludzie muszą poczuć, że on osobiście ryzykuje, że wszystko przegra - argumentował. Zdaniem Palikota były polski premier "jest świadomy tego, że jeżeli przyjdzie i powie: biorę pełną odpowiedzialność, najwyżej będę przegranym politykiem, ale nie mam zamiaru się oglądać na to, co było, chcę wziąć całą odpowiedzialność" i jeżeli "zostanie zwykłym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej (…), to ludzie mu uwierzą".