Kukiz został zapytany we wtorek w Programie Trzecim Polskiego Radia m.in. o wątpliwości wicepremiera, szefa Porozumienia Jarosława Gowina dotyczące propozycji podatkowych zawartych w Polskim Ładzie oraz o to, czy Kukiz'15 popiera wszystkie propozycje tego programu.

Z pewnością tu w wielu kwestiach się zgadzamy, w tych kwestiach podatkowych, z panem Gowinem - powiedział Kukiz. Dodał, że z racji porozumienia programowego Kukiz'15 z PiS-em, "istnieje jakaś tam szansa, że będzie można wpłynąć na mniej radykalne podejście do obciążeń klasy średniej".

Poparcie Kukiz'15 dla PiS

Dopytywany, jak ma wyglądać poparcie udzielane przez jego formację PiS-owi - czy chodzi o uchwalenie jednej ustawy Kukiz'15 i wówczas poparcie kilku ustaw PiS, odparł: "około dziesięciu". To jest bardzo ogólnikowo, natomiast z całą pewnością, jeżeli pierwszy pakiet ustaw Polskiego Ładu - prawdopodobnie będzie głosowany we wrześniu - ma być wsparty przez Kukiz'15 to najpierw musi być uchwalona ustawa antykorupcyjna - podkreślił Kukiz dodając, że jest na to bardzo duża szansa, bo odbyło się już pierwsze czytanie projektu ustawy, która - jak przypomniał - była też w poprzedniej kadencji złożona Sejmie.

Wyraził nadzieję, że ustawa antykorupcyjna zostanie uchwalona w sierpniu. To bardzo ważna ustawa, która w dużej mierze pełniłaby rolę prewencyjną przed korupcją - dodał.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Na przełomie maja i czerwca Kukiz'15 i PiS podpisały umowę o współpracy programowej. Pierwszym efektem porozumienia było wpłynięcie do Sejmu - w pierwszych dniach czerwca - projektu tzw. ustawy antykorupcyjnej, czyli nowelizacji m.in. Kodeksu karnego. Pod projektem podpisali się posłowie Kukiz'15 oraz PiS i koła Polskie Sprawy.

Proponowane w projekcie ustawy antykorupcyjnej rozwiązania nowelizują szereg ustaw, m.in. Kodeks karny, ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę o partiach politycznych oraz ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Głównym celem projektu jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję.

Kukiz o powrocie Tuska

Kukiz pytany był również m.in. powrót Donalda Tuska na stanowisko lidera PO. Mnie (...) powrót Donalda Tuska interesuje tylko o tyle, że mógłbym stanąć z nim twarzą w twarz i powiedzieć: słuchaj, Donald, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze? Mieliście moce sprawcze, mogliście to wprowadzić - powiedział. Dodał, że spytałby również Tuska m.in. o to, "dlaczego istnieje Senat, dlaczego liczba posłów nie została zmniejszona o połowę" oraz "gdzie jest twój pakiet ustaw antykorupcyjnych i sitwowych, które zapowiadałeś w kampanii wyborczej".

Dodał też, że zainteresuje się powrotem Tuska, gdy lider PO "zakomunikuje, iż w programie wyborczym jego partii jest powrót do idei 4xTAK". W ramach akcji "Powiedz 4xTAK dla Polski" PO zbierała w 2004 roku podpisy pod wnioskiem o referendum z czterema pytaniami do Polaków: czy chcą likwidacji Senatu, zmniejszenia liczby posłów o połowę, jednomandatowych okręgów w wyborach do Sejmu i zniesienia immunitetu parlamentarnego.