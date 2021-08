W środę rano Zarząd Krajowy Porozumienia zdecydował, że ugrupowanie opuszcza Zjednoczoną Prawicę; parlamentarzyści Porozumienia mają odejść z klubu PiS i utworzyć koło parlamentarne. We wtorek premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta o odwołanie lidera Porozumienia Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii.

Uchwała zarządu zobowiązuje wszystkich posłów Porozumienia z klubu PiS, więc wyjdą wszyscy - powiedział Wypij dziennikarzom. Dodał, że parlamentarzyści są "po tylu już próbach, sprawdzeni przez ten cały rok, że ci, którzy cechują się naprawdę mocnym charakterem" będą w kole Porozumienia.

Zakładamy własne koło i pokażemy, że można być opozycją bardzo merytoryczną - powiedział Wypij. Trochę się dziwię Prawu i Sprawiedliwości, bo chyba nie wiedzą, co robią. Zyskują w Sejmie teraz prawdziwą opozycję, która nie będzie histeryczna, która będzie patrzyła bardzo twardo i zdecydowanie na ręce - mówił polityk Porozumienia.

Będzie współpraca z PSL?

Pytany, jak wyglądają rozmowy z PSL o współpracy i czy sojusz z ludowcami to jest możliwa droga dla Porozumienia, Wypij odpowiedział, że jego ugrupowanie ma własną drogę i własne propozycje.

Jeżeli PSL chce współpracować - możemy na ten temat rozmawiać w sposób programowy, ale polska polityka potrzebuje nowych twarzy, a nie zgranych twarzy, nie powrotów Donalda Tuska, nie zgranych partii politycznych, ale zupełnie nowego impulsu, zupełnie nowego myślenia - podkreślał.

Dopytywany, ile osób będzie liczyło koło Porozumienia, Wypij odpowiedział: A to musimy jeszcze porozmawiać z kołem Polskie Sprawy, bo tam jest Andrzej Sośnierz. Myślę, że trzeba na ten temat bardzo poważnie porozmawiać i pewne wypożyczenie chyba dobiegło końca - stwierdził polityk Porozumienia.

W liczącym 232 posłów klubie PiS zasiadało dotąd 11 polityków Porozumienia. Oprócz Jarosława Gowina są to dotychczasowi wiceministrowie: w resorcie rozwoju, pracy i technologii - Iwona Michałek, Antoni Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak, edukacji i nauki Wojciech Murdzek, obrony Marcin Ociepa, a ponadto: Magdalena Sroka, Michał Wypij, Stanisław Bukowiec, Mieczysław Baszko i Anna Dąbrowska-Banaszek. Ociepa, Michałek i Gut-Mostowy poinformowali w środę przed południem, że podali się do dymisji z funkcji wiceministrów; zapowiedział już to także Murdzek.