Decyzja szefa MSWiA to reakcja na wpis na Twitetrze dziennikarza TOK FM Piotra Maślaka o treści: "Nie potrafię tego nazwać inaczej, strażnicy graniczni, którzy zabraniają dostarczyć wody i dopuścić lekarzy do uchodźców mogą sobie przyczepić naszywki SS. Tamci też wykonywali rozkazy. A jak Wam każą strzelać do uchodźców też wykonacie rozkaz?". "Nigdy nie będzie mojej zgody na szarganie dobrego imienia @Straz_Graniczna. Porównywanie formacji chroniącej granice Polski do zbrodniczej SS to podłość. Złożę zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Zapewniam Funkcjonariuszy SG, macie moje pełne wsparcie!" - zapowiedział na Twitterze Mariusz Kamiński.

Co dzieje się w okolicy Usnarza Górnego?

Przy polsko-białoruskiej granicy w okolicy Usnarza Górnego, po stronie białoruskiej od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców, którzy chcą dostać się do Polski i deklarują chęć ubiegania się o udzielenie im ochrony międzynarodowej. Granicy pilnuje Straż Graniczna, których wspierają żołnierze i policjanci. Z polskiej strony funkcjonariusze nie dopuszczają nikogo do grupy. Przedstawiciele polskiego rządu podkreślają, że cudzoziemcy są na terytorium Białorusi, a reżim Alaksandra Łukaszenki wykorzystuje ich jako polityczne narzędzie.

W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z UE gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Początkowo najwięcej osób trafiało na Litwę, która zarzuciła Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach wojny hybrydowej. Później wzrosła liczba nielegalnych migrantów na granicach Łotwy i Polski. Polska Straż Graniczna wskazuje, że w całym ubiegłym roku na odcinku podlaskim zatrzymano 122 osoby, które nielegalnie przekroczyły granice. W tym roku to już około 780 cudzoziemców. SG odnotowała dotychczas ponad 2 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy, z czego ok. 1350 próbom pogranicznicy zapobiegli.