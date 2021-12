Jeśli istnieją wątpliwości co do pochodzenia dziecka, w sprawach o ustalenie jego pochodzenia lub o bezskuteczność uznania ojcostwa przeprowadzenie badań DNA będzie obowiązkowe. To jedna z nowości, która ma zostać wprowadzona w ramach nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw.

Do tej pory przepisy nie przewidywały obligatoryjnego poddania się badaniom DNA. Po zmianach procedura będzie obowiązkowa w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Badaniu będą musiały poddać się dziecko oraz odpowiednia strona postępowania. Gdyby którekolwiek z nich w międzyczasie zmarło, sąd nakaże przeprowadzenie tej samej procedury u jej wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa. Jeśli strona nie stawi się na badanie bez usprawiedliwienia, sąd zyska też możliwość nałożenia na nią takiej samej grzywny, jak w przypadku niestawienia się świadka na rozprawę. Będzie mógł również zarządzić przymusowe doprowadzenie do punktu pobrań. Takie same sankcje obejmą osobę opiekującą się dzieckiem, jeśli celowo będzie utrudniać przeprowadzenie badań.